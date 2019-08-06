柯P組黨》二老現身相挺 柯媽：哪個母親不疼兒子

2019-08-06 12:17

〔記者沈佩瑤、陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，今天在台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會，向來疼愛柯P的柯家二老也現身相挺。柯媽何瑞英今天身穿一襲桃紅色洋裝，相當喜氣，她邁入會場看到大批媒體湧上，臉上滿意笑容，被問及對兒子創黨有沒有什麼期待？柯媽表示，成立政黨比較好，一些愛台灣什麼一大堆，愛中華民國，這樣就好，有愛、有心把台灣治理好就好。

柯文哲的雙親柯承發與何瑞英大約上午11點40分進入會場，柯粉響起掌聲表達熱烈歡迎，何瑞英除與柯的恩師朱樹勳寒暄，也走向兩旁向柯粉握手，最後還雙手合十併微微鞠躬表達謝意。

至於會不會心疼兒子？柯媽說，他自己想的，自己要怎樣做，順其自然，希望台灣更好。她還強調，世界上哪個母親不疼兒子。

媒體追問，如果柯P選2020也全力支持嗎？柯媽說，對，為台灣做事，順其自然就好。

柯媽透露，柯一直還沒有講要不要選，甚至包括要組黨，「那天我先生在家裡坐著，我先生說看電視說柯文哲要組黨，我說電視說的不要理他。」

至於覺得郭台銘如何？柯媽說，我們不認識郭台銘，他（指柯文哲）覺得好就好。

那柯是2020最好人選嗎？柯媽媽想了幾秒後說，「我認為是啦」，但隨即解釋，她只是附和媒體的說法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法