柯創黨 台派抗議、音地大帝撕毀柯著作

2019-08-06 13:07

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天創立「台灣民眾」黨，但場外至少出現台灣國辦公室、台聯黨幾十位民眾抗議，及前柯支持者音地大帝發起「柯文哲周邊商品拋棄大會」，還有一位民眾將與柯文哲合影的照片撕毀黏在掃把上丟棄。稍早，柯文哲進場主持大會，台聯黨及台灣國人士更趨前抗議，發生激烈衝突，被警方阻隔在陳抗區。

音地大帝在現場出示不少網友提供的柯文哲商品，包括白色菜瓜布、競選旗幟、獎牌、「白色力量」書籍，音地大帝更當場撕毀2、3本。另外，現場還驚見一件2014年輔選團隊背心，音地大帝說明，鄉民匿名捐贈，應該是內部人員才會持有的。音地大帝還製作，綠白紅「柯學糖」要送給柯文哲，象徵綠色變白色變紅色，三合一。

音地大帝表示，他過去沒那麼柯粉，但今天心情是「愛錯人」，像網路流行「渣男語錄」；每個人從柯粉變柯黑，時間點、事件不一樣，但越來越多人轉變，柯粉應該要思考，而現在支持柯，是想不開，還是拉不下臉，承認愛錯人？柯粉應該檢視，柯文哲現在言論立場跟當初大家所支持的是一樣，若立場明顯轉變，那就是支持政治偶像，並非理念。

對於柯粉要把柯文哲商品撿回，音地大帝酸說，蠻符合台灣民眾黨創黨精神，就是資源回收，這黨也是回收每個黨不要的人才。

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