台灣民眾黨簡稱「民眾黨」 強調以台灣為名、以民眾為本

2019-08-06 12:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，今天在台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會，宣布正式成立，黨章今天曝光，第一章總則，第一條寫道，台灣民眾黨簡稱為「民眾黨」，英譯為「Taiwan People's Party」，縮寫為「TPP」，同時在第五條闡明，內政上強化國家治理以興利除弊，對外關係上則採取務實路線以爭取台灣最大之生存空間，確保主體性。

值得注意的是，第四條規定，本黨主張政府應秉持「民意、專業、價值」3項施政準則，落實開放政府、全民參與及公開透明的運作方式，並以清廉、勤政、愛民為從政守則服務國家社會。與民進黨過往標語「清廉、勤政、愛鄉土」，頗有異曲同工之妙。

根據台灣民眾黨章程，在第一章「總則」部分：第一條，本黨名稱為「台灣民眾黨」（簡稱為「民眾黨」，英譯為「Taiwan People's Party」，縮寫為「TPP」）。以台灣為名，以民眾為本，實現本黨之理念及綱領。

第二條，本黨為全國性政黨，主事務所設於台北市。

第三條，本黨宗旨為台灣的整體利益及民眾的最大福祉，並確認民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營之台灣價值得以具體實現。

第四條，本黨主張政府應秉持「民意、專業、價值」3項施政準則，落實開放政府、全民參與及公開透明的運作方式，並以清廉、勤政、愛民為從政守則服務國家社會。

第五條，本黨遵守國家現有憲政體制，內政上強化國家治理以興利除弊，對外關係上則採取務實路線以爭取台灣最大之生存空間，確保主體性。

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