成立台灣民眾黨挨批造成混淆 柯文哲：相信小英總統不會阻擋

2019-08-06 13:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天在台大醫院國際會議中心舉辦「台灣民眾黨」創黨大會，並首度以黨主席身分接受媒體聯訪，對於前台南副市長在臉書發文，指「台灣民眾黨」名稱會造成民眾混淆，是否認為仍有外力阻擾？柯文哲表示，民主社會不可能百分之百，一定會有各種雜音，就是依法行政，「我相信小英總統宣示說她不會阻擋」，會議結束整理好資料，就送去內政部正式遞件申請。

媒體詢問，台灣民眾黨的黨章總則中，「對外關係上則採取務實路線以爭取台灣最大之生存空間，確保主體性」。外界好奇是否為柯文哲對兩岸路線的定調？柯文哲只說，外科醫生就是務實，2014年到現在都是以務實態度，最重要的中心思想是考慮長期問題，方法會隨著環境去改變，但中心思想以台灣人民為第一不會改變。

但黨章總則中也提到，遵守國家現有憲政體制，但目前有不少聲音喊修憲。對此，柯文哲表示，憲法沒修之前，還是要遵守法律，法制是種基本精神，像是法不溯既往、依法行政，所以還沒修改之前，還是要遵守憲法，有本事修憲再講。

柯並解釋，本來民眾黨就是比較適當的簡稱。至於不收黨費？柯說，今天只是籌備會，要等內政部核准才能正式招收黨員，才會正式成立政治獻金的帳戶。

對於創黨下一步，外界關注提名立委期程？柯苦笑說，今天是倉促成立，到大選之前一樣一樣處理，今天只是開始，不過今天開這個大會，大家都累慘了，要先休息一下，民主政治的可貴，就是提出主張，最後民眾決定。

至於郭台銘若不選總統，會不會出來承擔大任？柯說，不用回答假設性問題，作為外科醫生，特別是指就是做好準備。

但因柯文哲在短講中提到，要跟藍綠共存而不是消滅藍綠，卻也有提到小黨都成為主要政黨的側翼，未來要如何確保不會成為側翼，小黨要如何尋求生存空間，現在台灣小黨的生存空間很小？柯回應，7次修憲，立法院變成單一選區兩票制，當年國民黨會讓憲法通過，一個很大原因就是，單一選區兩票制，本來第三黨就很難出頭，不過規則既然這樣，還是遵守台灣憲政規則，至於怎麼在現有基礎上去突破，是大家要思考的題目，他的答案就是像哥倫布一樣勇敢的航向未知世界。

媒體也關心，今天創黨大會，鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平都託人送上花籃，且擺在最顯眼的入口處位置，是代表合作有望？柯僅重申，政治上朋友要多、敵人要少，禮尚往來是正常的，為什麼擺在那兒，應該要去問工作人員。

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