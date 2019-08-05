一芳水果茶支持一國兩制？總公司暫不回應

2019-08-05 21:02

〔記者歐素美／台中報導〕台灣知名手搖飲料店一芳水果茶，今天在官方微博發文支持一國兩制、譴責香港罷工，台灣網友怒罵「一芳中國茶」，「為了錢沒有良心」，揚言拒喝；位於台中市豐原區的一芳水果茶總公司墨力國際集團則表示，暫不回應。但該集團董事長柯梓凱是國民黨立委江啟臣大椿腳，支持一國兩制，有跡可尋。

一芳水果茶今天另透過微信發表聲明表示，今日有部分網路用戶拍攝並傳播一芳門店撰寫「與香港人同行」店休說明，並張貼在門店的畫面，在此，向大眾聲明「一芳堅決支持一國兩制，期待香港繁榮穩定，強烈譴責並堅決反對暴力罷工」。

。

文中表示，香港近期示威活動已經嚴重影響香港門店運營，深感痛心。經確認「與香港人同行」的加盟店，行為為加明業者個人主張，與該公司立場無關，並自即刻起，與違約門店解約，倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利。

文中還強調「一芳絕不容忍任何意圖分裂國家的行徑」！除個別政府建議，因安全考量，處於示威遊行核心區的門店外，一芳香港20家門店在壓力下堅持營業！堅決反對罷工和暴力，一芳水果茶持續營業！

台灣網友獲知一芳支持一國兩制，紛紛表示「拒喝」、「原來是送終水果茶」，「為了錢沒有良心」，簡直是「一芳中國茶」。

針對網友發起拒喝，一芳水果茶總公司墨力國際集團表示，暫不接受採訪回應，集團董事長柯梓凱也不接電話，不過，柯梓凱是國民黨立委江啟臣的大樁腳，支持一國兩制似乎有跡可尋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法