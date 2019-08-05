獨家》扁政府10次出訪專機菸品銷量曝光 最多僅719條

2019-08-05 19:26

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，連日來勘查華航檔案，據悉已清查出30件出訪專案的免稅菸品銷售數字，最早可回溯至2005年4月的扁政府時期的「翔梵專案」，但華航於該次專案僅銷售75條菸品，也未出現馬政府時代「久安專案」才出現的「機邊交貨」等情事，且扁政府10次出訪專案中，菸品銷量最多的1次僅719條。

據了解，檢調現取得的華航出訪資料，最早可回溯至扁政府時期的「翔梵專案」，自2005年4月至2019年7月止，華航共負責30次總統專機出訪任務，橫跨扁、馬、蔡3任總統任期。對於私菸案相關細節，台北地檢署則表示偵查不公開。

華航30次出訪專案中，菸品銷量超過1000條共9次，依序為2010年1月的「久博專案」售出1683條、2014年6月的「興誼專案」1768條、2015年7月的「久揚專案」2973條、2016年「久安專案」3677條、2017年「南太平洋專案」2242條、2018年4月「非洲友邦專案」2474條、2018年8月「同慶專案」4783條、2019年3月「海洋民主之旅」6818條，以及最近的「自由民主之旅」1萬9條。

據悉，關於扁政府時期的出訪專案，從2005年至2008年1月止，華航共負責10次出訪專案，但售出菸品最多的1次，也不過才719條。最早可回溯至2005年4月的「翔梵專案」，該次出訪華航賣出75條菸、2005年5月「南泰專案」175條、2005年9月「翔峰專案」313條、2006年5月「興揚專案」637條、2006年9月「群峰專案」119條、2007年1月「嘉欣專案」417條、2007年8月「宏誼專案」481條、2007年10月「第二屆群峰專案」361條、2008年1月「隆誼專案」719條，以及扁政府最後一次出訪專案2008年1月「蓮太專案」74條。

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