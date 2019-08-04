代言紅心芭樂 蔡英文：希望再給4年做更多事

2019-08-04 12:35

［記者江志雄／宜蘭報導］總統蔡英文今天到宜蘭縣為紅心芭樂代言，細數執政3年來政績，她指國家經濟穩定成長，財政變好，成果與全民共享，今年減稅讓大家有感，希望再給4年，讓她做更多事。

宜蘭縣員山鄉枕山地區栽種40公頃紅心芭樂，7到9月是盛產期，一年出產1200噸，占全國紅心芭樂總產量的90％，因為果肉變軟才好吃，被戲稱「吃軟不吃硬」，是宜蘭知名農特產品。

蔡英文在總統府秘書長陳菊、立委陳歐珀等人陪同下，抵達枕山地區芭樂園採果，大啖紅心芭，用宜蘭腔說「勁好吃」（台語真好吃），歡迎大家到宜蘭品嘗地方好滋味。

蔡英文話鋒一轉，大談執政3年政績，像是推出農業保險，保障農民收入，編列8億元預算，提供農機具補助，接下來規劃農民退休制度，農民未來也能領取休金。

蔡英文又說，台灣已經擺脫口蹄疫陰霾，國內豬肉可以外銷，經濟成長後，透過減稅給全民分享成果，過去3年打下的基礎，逐漸展現成果，人民再給她四年，一定會做得更好。

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