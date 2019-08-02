韓國瑜問「我什麼時候說謊過」？ 議員舉證秒打臉！

2019-08-02 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員邱俊憲昨日在臉書批評，愛情摩天輪從動工、招標變成說明會，「果然是韓口號」！高雄市長韓國瑜今高分貝回嗆，什麼時候說過「動工」了？更質問「我什麼時候說謊過？」對此，邱俊憲在臉書馬上舉例「做好做滿？阿諾？迪士尼？F1？賽馬？寶可夢？熊貓」？

對於邱俊憲譏諷摩天輪動工變成「韓口號」，韓國瑜今高分貝回問，他什麼時候說過動工了，哪一年哪一月哪一天、什麼場合說過動工？為什麼民進黨議員每天在唱衰、每天在扯後腿，很不希望高雄進步的樣子；他也高喊「我什麼時候說謊過？」

對此，邱俊憲下午在臉書連PO二文回應，他先PO數家包含中時在內的媒體報導內容表示，從6月28日媒體大篇幅報導動工，7月17日韓接受專訪再度變成說招標，8月1日再變成說明會，提醒韓市府在面對議會與外界質疑實情進度為何時，真的不要太急忙氣急敗壞指說質疑都是黑韓，應多花點時間，請韓市長跟經發局、新聞局把實情說法確認好，不要像摩天輪一樣轉啊轉，每次都不一樣！

對於韓國瑜問「我什麼時候說謊過？」邱俊憲更特別多發了一篇文章舉證打臉。邱表示，韓市長今天氣呼呼的回應我們對於興建摩天輪計畫的相關質疑，他直說他什麼時候說謊過？「就⋯好像有⋯做好做滿？阿諾？迪士尼？F1？賽馬？寶可夢？熊貓？」

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