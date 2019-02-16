韓國瑜想在這蓋愛情摩天輪 網怒：是海科中心用地！

2019-02-16 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜為了打造愛情產業鏈，耗資40萬搭乘直升機勘查愛河沿岸，找出了6個愛情摩天輪預定地，其中以七賢國中舊址為首選。對此，有網友狠酸「韓國瑜可能根本就不知道，舊七賢國中已經成為海洋科技研究中心的用地了」。

根據本報報導，在2016年時，科技部海科中心已正式進駐七賢國中舊校舍，而2018年初，市府進一步變更校地地目，要引進具發展潛力之海洋相關產業，由科技部投入6億經費興建「台灣海洋科技研究中心」及「海洋科技暨教育展示大樓」，預計2019年完成。

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」痛心表示，「身為高雄市民那個心酸跟傻眼真是難以形容」。他痛批，韓國瑜滿腦子只想騰出土地來蓋愛情摩天輪，也許他是出於無知隨口說說，但是市長無戲言，一句玩笑話就足以讓研究中心裡面的科學家們人人自危。

他也痛批韓國瑜，有什麼天馬行空的行程規劃都是先對媒體的麥克風講，而不是問問市府人員可不可行、要花多少時間跑公文，被對方打槍了，再在媒體上怒炒一波「洩密」的陰謀論，繼續打擊市府人員的士氣以搾取議題操作紅利，一切的一切都是為了製造噱頭，而媒體的鎂光燈由韓國瑜獨享，而市政荒謬、朝令夕改的惡果要由市府團隊與全體高雄市民來扛。「你以為韓國瑜關心高雄，其實他只想到他自己。」

對此，網友也紛紛留言表示「中肯的分析」、「參選市長都不知道市政府所在地，所以不知道用地算還好啦！也沒什麼好意外」、「騙子草包幹話王」、「你沒有做夢的勇氣啦」、「無奈的是同溫層內的我們痛心疾首，同溫層外卻渾然不知」。

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