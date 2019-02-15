韓國瑜拋新點子「推100間高雄算命館」 又遭網友酸爆

2019-02-15 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜為了拚經濟，不停拋出新點子！昨（14）日韓國瑜受訪時，再度語出驚人表示，下個月將找出100家厲害的算命館，要發展高雄「算命觀光」；不過此言一出，又遭網友酸爆。

綜合媒體報導，韓國瑜昨日下午出席佛光山佛陀紀念館舉辦的第二屆「七彩雲南相約台灣」文化交流活動，在接受媒體訪問時，韓國瑜拋出了「算命觀光」的想法，表示將在3月找100家厲害的算命館，包括命理風水、易經八卦、占卜等，歡迎旅行社、觀光局來對外行銷，至於進一步的細節，韓國瑜則未多談。

針對此議題，高雄市觀光局長潘恆旭日前也表示，高雄將今年3、4月訂為「香港月」，希望吸引香港遊客前來觀光；由於香港人喜愛算命，也計畫邀請兩岸知名命理專家曼樺老師前來高雄駐點。

對此，網友紛紛表示「唉...」「怪力亂神低能文化」、「整天亂七八糟的點子 市長卻不好好幹」、「韓總越來越有創意了」、「拜託 別再鬧了」、「老實說 懶的吐槽了」、「尊重89萬人選擇，但真的很蠢」、「都是夜市經濟概念，格局真的很小」、「接下來不知道是什麼 好期待阿」、「他自己就是算命師 騙來騙去」。

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