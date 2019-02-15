高雄要選擇實業還是噱頭‬？網友票選一面倒...

2019-02-15 09:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄要選擇實業還是噱頭‬？臉書社團《高雄好過日》進行網路票選，目前僅11％選擇在愛情摩天輪收票和打掃房間，89％選擇在海洋科學園區當研發人員。

高雄市長韓國瑜日前率領官員，耗資40萬搭乘直升機勘查愛河沿岸，除了「驚見」高雄空污嚴重，還找出了6個愛情摩天輪預定地，其中以七賢國中舊址為首選。

臉書社團《高雄好過日》批說，市府完全不知道政策研究要用什麼工具？如果只是要勘查摩天輪位置，只要用google earth和高雄都發局過去請齊柏林導演拍攝的一連串空拍圖片、影片，就可解決，花費應該是0元，而不是40萬。

如果是要勘查摩天輪的實景，那應該用空拍機，因為齊導就說過，城市裡空拍直升機的高度不得低於1500呎（約452.7公尺），而世界最高摩天輪不過高150公尺，直升機根本無法模擬摩天輪視野，完全失去意義。

《高雄好過日》指出，至於要勘查摩天輪的地質等進一步建造條件，應該找各檔案庫的資料，包含過去累積的大量土壤取樣與液化潛勢資料庫。這些需要研讀數據、文獻，根本不是去空中觀光一趟可知。

換句話說，高市府對「勘查」這件事來說，完全外行，只是浪費納稅人的錢，招待官員空中旅行。「預算花出去，大官飛起來，市民破大財」 而已。

《高雄好過日》強調，更令人狐疑的是，市府的愛情產業鏈，居然是建立在「破壞海洋產業用地」的可能上。

其實，在2016年時，科技部海科中心已正式進駐七賢國中舊校舍，而2018年初，市府進一步變更校地地目，要引進具發展潛力之海洋相關產業，興建產業綜合大樓、海科研究中心。

《高雄好過日》批說，身為地方首長，應該早就知道這塊地的用途，也應知道海洋產業鏈對高雄的重要性，把中央、地方通力合作的海洋科學園區，改成「愛情摩鐵摩天輪」預定地，其實是市府對於腳踏實地「產業轉型」的漠視，以及一心追求「噱頭」的本色。

《高雄好過日》昨晚建立一項網路票選，您選擇在愛情摩天輪收票和打掃房間，或選擇在海洋科學園區當研發人員，截至今早已有1千3百多票投票，只有11％選擇愛情摩天輪，89％選擇海洋科學園區。

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