韓國瑜空中視察選6地點蓋「摩天輪」 地質學家擔憂說...

2019-02-14 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，施政以愛河為主軸，主打愛情產業鏈，昨（13）日率市府團隊搭乘直升機，空中視察愛河流域，並選定6處等待勘驗選擇；不過，地質專家擔憂表示，蓋摩天輪不是看好地點就行，尤其愛河兩側泥沙淤積、地質鬆軟，真要建摩天輪，可能還要經過地質改良。

韓國瑜昨天率水利局局長李戎威、新聞局局長王淺秋、觀光局局長潘恒旭及都發局局長林裕益等人，一同搭乘直升機，視察愛河流域；對於媒體詢問，韓國瑜說，愛情摩天輪已找到6個地點，準備做安全、土壤的調查研究，目前也有多個企業集團向他表達高度投資意願，讓他相當看好愛河未來的發展潛力。

根據《三立新聞》報導，韓國瑜口袋名單包括中都濕地公園、舊七賢國中校址、228紀念公園、愛河出海口左右兩側，連旗津也有機會雀屏中選，不過不管蓋在何處，都必須先經過地質評估。

高雄市應用地質技師公會理事長黃台豐就對此表示，蓋摩天輪不是看好地點就行，尤其愛河兩側地質屬砂泥堆積，較不穩固，真的要蓋恐怕還需要地質改良；黃台豐表示「這邊土質比較鬆軟，知道這裡地質不良的話，那可能就要根據地質的狀況，去做相關的改善措施，包括地質改良或者是工程的設計。」

黃台豐也拿出高雄市區地質圖表示，砂土沖積地層不比岩盤堅固，如果真的想蓋愛情摩天輪，恐怕還有一段路要走。

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