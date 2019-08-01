原民處長伍麗華選立委 潘孟安：「她決定我就全力輔選」

2019-08-01 14:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕憂心屏東縣會沒有2020山地原住民立委候選人，基層族人力拱屏東縣政府原住民處長伍麗披上戰袍，屏東縣長潘孟安今天（1日）首度公開表示，只要伍點頭，他就全力以赴輔選；同場的伍麗華則對是否已接受民進黨徵召選立委，則笑說「我8月3日再講」。

屏東縣瑪家鄉長梁明輝未獲國民黨提名參選明年山地原住民立委選舉，許多部落族人擔心屏東縣籍選將會在選舉中缺席，因此力拱伍麗華參選。

今天（1日）上午屏東縣政府舉辦原住民族日紀念活動時，縣長潘孟安突然公開談起伍麗華是「最了解屏東和部落」的人選，是族人的最佳代言人，立法者就是需要這樣的人；所言引來全場叫好。

潘孟安接著接受媒體訪問時也說，「我坦白講我從不鼓勵人家選舉，因為我走了20多年的政治路，很清楚其中的甘苦，這是一條不歸路；伍處長本身學有專長，又擅於經營學校、產業，在文化教育上是不可多得的人才，當族人催促她、部落幹部敦促她要參選，甚至台北（指民進黨中央）也找我要去徵召她，我說我不主動推薦大家參政，因為我很清楚箇中甘苦，尤其一個政治素人會走得很辛苦。」

潘孟安也說，這幾天伍麗華找他談，說壓力很大；「我尊重，但我站在地方需求的考量，我請她好好想，如果她決定了，我會全力以赴來輔選，目前沒有屏東籍的候選人，屏東需要一個「屏東隊」的代言人，尤其立法院3席的山原、3席的平原，6席中如果沒有一個「屏東隊」的話，屏東佔了這麼多的原住民人口，那屏東的聲音就沒有辦法到國會。

今天同在會場參加活動的伍華麗，沒有當場正式宣布自己的決定，她笑說，8月3日（屏東縣原住民族收穫節）再講。

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