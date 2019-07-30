披上綠營戰袍 伍麗華把黨當盟友

2019-07-30 21:49

〔記者邱芷柔／屏東報導〕民進黨積極部署明年立委選戰，計畫在山地原住民徵召屏東縣政府原民處處長伍麗華參選，原住民鄉過去是藍營鐵票倉，且不曾出過民進黨籍的山地原住民立委，伍麗華受訪時表示，民主是一個數人頭的政治，少數的人永遠投票投不過多數，民主就是透過政治取得權力與資源的分配，因此原住民身為少數人，可以透過與黨的合作，一起共同摘取民主與原住民的權益果實。

伍麗華說，就現實層面來說，山地原住民立委是全國選區，動用的組織、經費、人力不是一個「無黨籍」的候選人能完成，認識黨的價值及理念並選擇合作的對象，就能把黨當作原住民的盟友與資源。

屏東縣8個原鄉選舉人數超過4萬餘人，過去皆有1席在地原鄉立委能勝出，這次國民黨提名現任立委孔文吉、台東縣議員章正輝，兩人皆非屏東出身，而有意參選的瑪家鄉鄉長梁明輝則未獲得國民黨提名，隨著選舉逼近，加上去年屏東縣長潘孟安爭取連任時在原鄉的支持度大幅提升，地方力拱伍麗華前進立法院的聲浪不斷。

教育界出身的伍麗華，曾任泰武國小及地磨兒國小校長，2016年擔任屏縣府原民處長，在推動古謠復興、原民教材及民族教育上都有亮麗表現。

伍麗華也表示，過去她在教育、文化著力很深，來到原民處的3年更深更廣的理解原住民在土地、產業與文化上問題，更知道要如何透過修法、立法來因地制宜，為原住民爭取文化傳承與產業發展空間，她認為自己的強項是可以與主流社會溝通，確信過去能夠成功改變原鄉文化與教育，未來也有能力肩負原鄉期待。

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