八一原住民日 蔡英文：3年來實現過去政府做不到的

2019-08-01 12:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是八一原住民日，總統蔡英文出席「原住民族正名25週年紀念論壇」時，除了向原運人士、當年一起參與修憲的國代、立委、學者等表達敬意，也細數原住民權利進展的各個階段，並指自己擔任總統後，一步步實現關於原住民權利進展，及過去政府做不到的事，未來還會繼續努力，擁有排灣族血統的她，還特別強調「我是原住民」。

蔡英文致詞時表示，25年前，從憲法到所有政府機關用語，都以「山胞」這個帶有歧視性的稱呼來指稱族人。後來原運前輩提出「原住民」3個字，強調「原來主人」的地位，終於在1994年8月1日透過修憲，讓「原住民」的稱呼受到政府承認，這是原住民權利進展的第一個關鍵時間點。

蔡英文接著說，正名之後，2005年「原住民族基本法」的立法，是原住民族權利進展第二個關鍵的時間點，不過很可惜的是，後續法規政策的落實一度停滯。因此她3年前擔任總統後，也選在原住民日代表政府向族人道歉，並宣示要繼續推進原運長期的訴求。

蔡英文明確指出，她希望藉由政府的道歉及反省，要成為原住民族權利發展的第三個關鍵時間點。所以3年來總統府成立原轉會，和各族族人定期討論重要議題，不僅釐清原住民觀點的歷史真相，也一步步實現過去政府沒有做到的事情。

蔡英文也提到，包括「原住民族語言發展法」立法，讓各族族語都成為國家語言，且政府已經聘請上百位全職的族語推廣員，加上專職的族語教師，要讓族語重新成為族人生活的語言。而前陣子「原住民教育法」也大幅修正，搭配12年國教新課綱正式上路，希望原住民族的歷史及文化觀點，可以成為台灣社會共同的記憶。

另外，蔡英文說，透過修改「山坡地保育條例」，取消族人登記保留地所有權的5年等待期，估計有3萬名族人受惠。很多族人習慣親近山林，林務局也陸續開放狩獵、採集等部落自主管理資然資源的試辦計畫。

蔡英文並說，在原住民族日的今天，除了要回顧歷史，還要展望未來，她邀請所有族人繼續共同努力，讓原住民族的觀點可以正面傳遞到台灣社會不同角落。

原民會的「原住民族正名25週年紀念論壇」是今年原民日系列活動之一，包括總統府秘書長陳菊、監察院副院長孫大川都出席。論壇上午議程由原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod進行「台灣原住民族正名運動」專題演講，下午則安排2場次圓桌論壇，分別以「原住民族運動的興起」及「原住民族正名憲法運動」為主題，並特別邀請當年實際參與正名運動的原運人士各自擔任2場次與談人。

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