藍委也讚育兒津貼 小英：好政策不分朝野一起推

2019-07-31 17:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文政府推動的育兒補貼3項政策，明天8月1日起實施，蔡總統強調這是為了減輕家長負擔，並擴大投資下一代。包括國民黨立委黃昭順及呂玉玲也在臉書幫忙宣傳這項育兒加碼政策，並鼓勵家長多運用。行政院長蘇貞昌還特地留言感謝認同及分享，蔡總統也留言說：「好政策不分朝野一起推」。

這3項政策包括：2至4歲育兒津貼每胎2500元；準公共幼兒園月繳不超過4500元；10年以上娃娃車補助業者舊換新每輛30萬元。

蔡英文在臉書上說，這是為了減輕家長的負擔，我們擴大投資下一代，逐步充實公共化的照顧體系，讓想生小孩的年輕人養得起。

「如果我們不做些什麼，未來我們看到路上有人推著嬰兒車，我們可能都會掉眼淚，感謝他們願意生小孩。」蔡英文指這是她剛上任時，當時行政院長林全對她說的話。

蔡總統強調，少子女化對台灣來說的確是很大的挑戰，行政團隊3年多來，不敢鬆懈、嚴肅面對，跨部會整合了許多資源。

對這項新制，包括國民黨立委黃昭順及呂玉玲也在臉書幫忙宣傳這項育兒加碼政策，並鼓勵家長多運用。底下網友除肯定這項政策外，也有網友調侃藍委說：「應該要利用這個機會怒打民進黨啊！怎麼可以做出國民黨做不到的事情」。

總統今也在臉書提供申請資訊，並請大家幫忙傳給有小孩的朋友，也請爸爸媽媽告訴她，對於這些政策的看法！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法