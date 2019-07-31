國安私菸案》檢調約談華航10員工 「地勤美魔女」也列名

2019-07-31 22:51

〔記者黃捷／台北報導〕檢調偵辦國安局私菸案，今（31日）除繼續訊問國安局參與團購的人員外，另同步約談華航10名參與專機免稅品訂購作業的華航基層人員，身分均為證人，其中8人經台北地檢署檢察官複訊後均已請回，另2人則仍由新北市調查處人員訊問中，尚未送北檢複訊。

據了解，此次約談華航的10人中，層級最高的是空中商用品供應營銷處協理于堯、高淑娟，以及先前已被媒體曝光的地勤人員董靜宜、黃湘媚，但並未包括前資深副總羅雅美、前副總邱彰信等高階主管，檢調將視案情發展及華航證人訊問狀況，最快明天約談羅、邱等高層。

檢調查出，總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉負責承辦免稅菸品訂購業務，企圖於本月日22蔡英文總統「自由民主永續之旅」出訪專機返台時，將約萬條免稅菸品透過禮遇通關夾帶入境。

吳、張2人遭聲押禁見後，檢調24日深夜再約談對應國安局的華航窗口、空品處規劃營銷組組長黃川禎，檢察官複訊後諭令黃20萬元交保。

據了解，黃川禎除供稱是「奉命辦理」，還將作業流程、組內分工鉅細靡遺的告訴檢調，檢調根據其供詞，25日兵分5路至華航、華膳空廚等5處搜索，查扣相關資料後，今再約談10名華航人員，期能還原訂購菸品的完整經過。

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