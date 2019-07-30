公開華航董事長道歉信 管碧玲氣炸：爛爆了，會把信退回！

2019-07-30 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕華航3名高層今（30）日上廣播節目談私菸案，爆料此次總統專機上就只有總統蔡英文1人沒有買免稅品，引起包括民進黨立委管碧玲在內的數名出訪人員不滿。對此，華航下午緊急派出公關室經理代表至各委員辦公室致歉，並送上董事長謝世謙的致歉信。不過管碧玲收到信後怒火更熾，不僅批評信「寫得爛爆了」！更表示要將這封信退回去。

執行過多次專機任務的華航公共關係室協理林恒杉、空服處空服管理部經理劉建文、空服處客艙經理駱婷今上主持人周玉蔻的廣播節目，表示此次總統專機上就總統蔡英文一人沒有買免稅商品。言論傳出後，引起管碧玲與立委羅致政不滿，華航也緊急聯繫委員辦公室致歉。

不過今日稍晚，管碧玲在臉書上貼出華航董事長謝世謙的道歉信。她劈頭就表示，「首先我必須說，這封信寫得爛爆了。」管碧玲解釋，爛不只是因為輕描淡寫，而是因為董事長完全沒有指出劉某某的發言錯在哪裡，只說造成困擾，還指控是她誤解。「董事長，我誤解？你包庇部屬到這種地步？我誤解什麼？」她要求謝世謙解釋清楚，「我們誤解不就等於困擾是自己誤解造成的？一切都是我們自己的錯嗎」？

管碧玲質問，今天這三個嘻嘻哈哈的華航天兵，拿「總統可能因為太忙才沒買免稅品」開玩笑，然後像三個傻瓜一樣笑到東倒西歪！「董事長覺得沒事嗎？」管碧玲認為，華航長期沒有依法把關，在私菸案事情曝光，全國譁然之際，華航人員上媒體卻不知嚴肅檢討，爆出輕挑話語的烏龍，這種作為，等於連最基本的職業道德都拋到九霄雲外，傷及無辜旅客，「你董事長寫道歉信，竟然說我是誤解？」

管碧玲表示，她將會退回這封信；此外，對於外界近來批評綠營寄生華航搞派系分贓。管碧玲諷刺地說，這三個天兵都不是「綠營寄生華航的派系分贓」的人。她也質問，華航長期這麼輕忽草率，是綠營派系分贓的結果嗎？馬總統時代的相同行逕是不是綠營寄生的結果啊？這個董事長是綠營派系分贓去的嗎？管碧玲說，從這件事，「至少讓我們看清楚政治口水，也是胡亂指控罷了」！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法