高潞助理申請400萬補助 若進入第2階段還有1000萬

2019-07-30 15:06

〔記者黃佩君／台北報導〕綠黨昨晚在臉書爆料，指控時力立委高潞‧以用的國會助理利用職務之便「狂拿經濟部400萬補助」，已明顯違反「公職人員利益衝突迴避法」相關規定；經濟部今在清查後表示，申請文件上並未主動揭露申請人與高潞關係。而根據辦法，該補助案分兩階段，如順利進到第2階段建置階段，可有最高1000萬補助。

但經濟部強調，第2階段需實際建置綠能發電設備，且相當於無息貸款、發電後的售價還要扣掉補助款。此外，第2階段目前都尚未申請，需等第1階段有實績審核通過，最快要10月才開始申請。

綠黨昨晚指出，今年1月經濟部公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單，在19個申請單位中，「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」同時獲得經濟部核定最高200元的補助。

綠黨表示，但這兩個單位不僅是高潞聲稱已離職的主任、也就是高潞的緋聞對象「陳士章」所創辦，現在的負責人「陳恩澤」，恰巧也是高潞的辦公室主任，質疑有違反「公職人員利益衝突迴避法」相關規定。

另一方面，該2案補助是補助案的第1階段，若進入第2階段，則補助上限更提高到1000萬元。根據要點，第1階段屬「潛力盤查」性質，主要是調查該地設置綠能潛力、並執行當地民眾提供設置場址意願及投資意願調查。

經濟部表示設有查核點，需要完成工作、檢具執行方案、當地民眾投資比率規劃表、合作意向書、經費執行情形表等，才能夠申請全部補助。

經濟部也強調，第1階段補助金額屬實報實銷，需要有相關用途發票、單據並經過會計師簽證，尚有結餘款者也要退回。

而第2階段則需實際建制第1階段完成執行方案的綠能發電設備，裝置容量需為20瓩以上，以100瓩為上限。

經濟部表示，第2階段一定要實際建置綠能發電設備，且並非純補助、相當於無息貸款，發電後計算收購電力的躉購電價，其公式中期初設置成本的計算，必須扣掉補助款，也就是等同發電後必須透過電價收入還回補助。

而對於目前該2案是否已申請第2階段補助，經濟部也表示目前都尚未申請，需等第1階段有實績審核通過，最快10月才會開始有案件進行申請。

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