高潞助理拿400萬補助 經部：申請文件並未主動揭露關係

2019-07-30 10:28

〔記者黃佩君／台北報導〕綠黨昨晚在臉書爆料指控，時力立委高潞‧以用的國會辦公室主任利用職務之便「狂拿經濟部400萬補助」，已經明顯違反利益迴避法相關規定，時力黨中央也緊急切割強調啟動調查，若屬實將請高潞辭立委。經濟部今在清查後表示，申請文件上的確有陳恩澤名字，但並未主動揭露申請人與高潞關係。

綠黨昨晚指出，今年1月經濟部公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單，在19個申請單位中，「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」同時獲得經濟部核定最高200萬元的補助；但這2個單位不僅是高潞聲稱已離職的主任、也就是高潞的緋聞對象「陳士章」所創辦，現在的負責人「陳恩澤」，恰巧也是高潞的辦公室主任。

綠黨表示，高潞在第9屆第6會期擔任立法院經濟委員會委員，經濟部正是其監督單位，其助理所經營的2個單位，在沒有實績的狀況之下，竟在該會期結束前獲得經濟部400萬元的綠能補助。

綠黨也表示，立委對經濟部有實質監督權，助理承攬經濟部數百萬元的綠能計畫，已明顯違反利益迴避法相關規定；而申請人就是立委助理，經濟部敢不給最高預算嗎？這400萬元背後，高潞到底有沒有施加壓力？

綠黨質疑，依利益迴避法第14條明定，公職人員或其關係人不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。就算是「依法令規定經由公平競爭方式」申請，也必須 主動於申請時於文件內據實表明其身分關係。

經濟部今清查相關申請文件後，指出申請文件上的確有陳恩澤名字，且並未主動揭露申請人與高潞關係。

但經濟部也強調，程序符合規定，沒有利益迴避的問題，因公職人員利益衝突迴避法去年12月上路，但該案件審查在去年8月申請截止、10月進行審查，尚不適用。此外，經濟部召開的審查會議也有5位外部專家。但對社會認為立委應有更高標準主動揭露，經濟部則未特別表示意見。

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