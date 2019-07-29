助理狂拿400萬補助？時力：若屬實請高潞主動辭立委

2019-07-29 22:26

〔記者邱燕玲／台北報導〕綠黨今晚在臉書爆料，指時代力量立委高潞・以用的國會助理疑涉利用職務之便獲取政府部門補助，「狂拿經濟部400萬補助」？時力黨中央晚間因此緊急發出新聞稿，強調已啟動調查程序，如果屬實，真有違法情事，將請高潞主動辭去立委及黨內決策委員之職務，時力即刻啟動黨紀調查，如有違法將主動移送檢調單位，並強調，相關調查及後續，時代力量將儘速完成並公布，以昭公信。

綠黨晚間以「時代力量立委助理，狂拿經濟部400萬補助？」為題發文，以下是全文：

高舉新政治大旗的時代力量，長期以最高道德標準來要求別的政黨，那對自己的委員跟助理呢？

今年一月，經濟部公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單。在19個申請單位中「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」這兩個分別位於花蓮豐濱鄉、鳳林鎮的單位在1月19日同時獲得經濟部核定最高200萬元的補助。

看似正常的經濟部綠能補助，背後卻讓很多沒有申請到的單位感到不滿，因為背後的藏鏡人正是「陳恩澤」。

「陳恩澤」是誰？

日前高潞.以用爆發「尖叫事件」 時，一名自稱「主任」的陳姓男子出面護駕，而這名陳姓男子就是「陳恩澤」，而他的正確職稱是「高潞.以用」辦公室的「副主任」，具備高潞.以用的助理身份。

我們調查發現，「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」不但恰好是高潞.以用聲稱已經離職的主任，也就是「高潞.以用」的緋聞對象「陳士章」所創辦，現在的負責人「陳恩澤」恰巧就是「高潞.以用」的辦公室助理。

高潞.以用在 ＃第9屆第6會期 擔任立法院經濟委員會委員，經濟部正好就是其監督單位，而她助理所經營的兩個單位，在沒有實績的狀況之下，竟然在該會期結束前獲得經濟部最高400萬元的綠能補助！

這讓很多無法獲得核定的單位私下議論紛紛。

立法委員對經濟部有實質監督權，助理承攬經濟部數百萬元的綠能計畫，已經明顯違反利益迴避法相關規定。申請人就是立委助理，經濟部敢不給最高預算嗎？重點是，這400萬背後「高潞.以用」到底有沒有施加壓力？

利益迴避法第14條明定，公職人員或其關係人不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。就算是「依法令規定經由公平競爭方式」申請，也必須 ＃主動於申請時於文件內據實表明其身分關係。

我們要求時代力量內部立即啟動調查，若確有違法情況，請主動將資料移送檢調調查，不要因為400萬元利益而砸了新政治的招牌。

綠黨臉書發文：

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