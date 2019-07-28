韓國瑜獲提名直奔台東會韓粉 窄巷水泄不通險失控

2019-07-28 20:40

［記者陳賢義／台東報導］前台東縣長吳俊立父親吳丁伏本月7日逝世，明將舉行告別式，今天才剛獲得國民黨全代會提名的總統參選人、高雄市長韓國瑜傍晚抵台東弔唁，席間談及2020總統大選，指稱總統蔡英文會運用國家資源全力投入選戰，對國民黨總統候選人而言是資源和武器均不對稱的選戰，隨後由台東縣長饒慶鈴等人陪同前往市區一家早餐店會韓粉，群湧而上的鐵粉將窄巷擠得水泄不通，險失控。

儘管天色漸暗，但引頸等待的韓粉卻愈聚愈多，「凍蒜聲」不斷，還有鐵粉遠從綠島而來，用行動表決心。韓國瑜結束弔唁行程，隨後由饒慶鈴及立委廖國棟等人陪同，前往位在台東市區杭州街一家早餐店，探視每場造勢活動均會到場的老闆娘和老闆，數百名鐵粉聞訊圍聚，見韓國瑜抵達立即蜂擁而上，不論現場指揮者大聲勸阻都無效，場面險失控。

韓國瑜表示，他非常感謝早餐店老闆娘楊玉玲每場造勢活動都會立刻衝到現場。另為了廣大台灣人民和後代子孫，他與支持者到二○二○年前都不會退怯，也請支持者記住台灣不能再和現在一樣繼續下去了，台灣一次都不能再等，我們一定要團結起來，把執政的民進黨拉下來；民心思變，好多台灣人民這幾年過得好辛苦，所以一定要團結起來，走向一條「台灣安全，人民有錢」的道路。

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