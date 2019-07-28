謝志偉：選戰高舉「反獨」大旗 非選舉是叛國

2019-07-28 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將屆，我國駐德國代表謝志偉今（28）日表示，對外交人員來說，凡選舉高舉「反獨」大旗時，就不是「內政」定義下的「選舉」，而是「叛國」行為；他亦指「外來政權者」對「國家認同感」大驚小怪，並以《晏子春秋》的「景公出獵」故事諷刺這些人一定是「見到鬼了」。

謝志偉今（28）日在臉書粉絲專頁發文，題為「煙霧瀰漫中看國之不祥」，他表示，幾十年來，台灣人的土地歸屬感透過「自由民主」的內聚力漸漸從「這裏是我的家」擴散並深化成「這裏是我的國」的「國家認同感」，這原是再自然不過的事，亦不分本省外省，但「至今卻仍有心態猶存外來政權者對此現象輕則大驚小怪，重則恐嚇打殺」，猶如「乞丐趕廟公」。

他說，從《晏子春秋》的「景公出獵」故事就能看出對此「怪異現象」的批評，直說，「生在台灣，長在台灣，我們就是台灣人！」，「在台灣到處碰到『認為台灣就是他們的國家的台灣人』，不是理當如此嗎？須要大驚小怪，甚至附和中國喊打喊殺嗎？再繼續『見外』，那毫無疑問，一定就是您見到鬼了。」

謝志偉表示，每逢大選，「反獨」就現，對他們在第一線捍衛台灣的外交人員來說，凡選舉高舉「反獨」大旗時，就不是「內政」定義下的「選舉」，「而是與中國裏外勾結打擊台灣的叛國行為。」

謝志偉說，「對於進了香港中聯辦且說了『反獨的票投給我』之老K總統候選人和『促統者』，他的看法是，『反獨』而不反共，甚至親共者，那不叫『反獨』，那叫『叛國』─既背叛了台灣，也背叛了已融入台灣的「中華民國」。

他也以晏嬰回復齊景公國有三不祥為例，列出「台灣的國之不祥有三」：一、促統親共污衊民主而不知羞恥；二、反獨貼共迫害自由而不知反省；三、拿中華民國打台灣而不知感恩。

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