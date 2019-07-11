藍營嫌棄Taiwan 謝志偉：為何不去China、記得把帽子帶走

2019-07-11 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭市將與美國洛克維爾市簽約締結姊妹市，藍營不滿總統蔡英文在賀文中署名「台灣總統」，質疑小英用「中華民國」欺騙外界要維持現狀，實則想的是台灣國，要求蔡退出明年大選。我駐德代表謝志偉粉專也發了一篇「上帝拍戲」表示「老天有演（眼）」的長文，質疑「你們為什麼不去『China』」。

「謝志偉粉絲頁」文中表示，他出生、成長在Taiwan，並代表Taiwan、德媒也稱他「Taiwan」，結果中國、老K各別威脅、嫌棄Taiwan。謝反問，「啊請問你們為什麼不去『China』，而一定要在『Taiwan』選總統？」並提醒「去的時候，記得把帽子帶走。我們被你們戴得夠久了」。

「謝志偉粉絲頁」文中指出，他收到日前赴前國會議員的德東家鄉拜訪並介紹台灣的報導剪報，「篇幅不小，Taiwan又大大地露臉了。沒錯，就是Taiwan，沒什麼China不China的」。

此外，文中提到，進辦公室另收到日前去德國西部拜訪地方城市並介紹台灣的報導，「好大的篇幅，大家都知道『Taiwan』的大使／代表來訪」，並稱標題還援引他的話「我們絕不會放棄自由！」

文中提及，台灣人直至1996才能直接民選總統，台灣被國共迫害霸凌一甲子，如今總算能透過民主機制逐步完成「命運共同體」的國家意識，前輩犧牲終有代價，「那些與中共眉來眼去、甚至聯中壓台的背叛者終會被時代所淘汰」。

「謝志偉粉絲頁」文中也對網友回應予以澄清，他解釋在國外，媒體報導「China」威脅「Taiwan」時，「他們腦袋裏就是：China是China，Taiwan是Taiwan。你的『南京』不『南京』，完全不在天線所及，是你的戒嚴腦袋在作祟」；若要告訴對方「我是『中華民國人』」，那他得先叫對方「德意志聯邦共和國人」，並反問「啊這，你覺得，OK嗎？」

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