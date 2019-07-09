小英署名「台灣總統」 藍黨團批「失國格」、要求退出2020

2019-07-09 12:06

〔記者陳昀／台北報導〕宜蘭市將與美國洛克維爾市簽約締結姊妹市，但立法院國民黨團不滿蔡英文總統在賀文署名「台灣總統」，今天召開記者會痛批失格失能、偷搞國號，要蔡總統退出2020大選，並於下會期到國會報告。

面對藍營質疑，總統府昨天已回應，賀文非總統府正式文書，但蔡總統曾說，2300萬人選出來的總統，稱呼台灣的總統並不為過。

立法院國民黨團總召曾銘宗指出，一個國家的國號、國旗代表其主權和象徵，國民黨團嚴質疑蔡總統正逐步推動改名為台灣，如果要下架中華民國，有什麼資格當總統？請她退出2020大選，對於總統自行變更國號、違法違憲，籲請監院立案調查，也請全民下架失格失能的民進黨、蔡總統。

立委賴士葆說，蔡總統用中華民國這個umbrella欺騙美、中、日及全世界自己要維持現狀，但實則想的就是台灣國，因此偷偷摸摸說自己是台灣國總統，2016年去巴拉圭也發生過，為了討綠營、深綠歡心雞鳴狗盜、令人不恥，要求下會期到國會報告。

「當中華民國總統很丟臉嗎？要不要退回薪俸？」立委許毓仁表示，連對外出訪都不敢用憲法的正式國號，這樣不承認自己國家的總統，我們還要嗎？他批評，蔡總統口口聲聲捍衛國家主權，在特定場合就矮化自己國家稱謂，但對外有種宣佈台灣獨立嗎？這種表裡不一的總統，真的令人不齒。

立委林奕華痛批，總統府稱這是宜蘭縣政府準備的文件，又稱非正式文書，請大家不用過度政治解讀，但這是兒戲嗎？正式文件就是正式文件，不然為什麼不署名「小英」而是署名「蔡英文」，這絕對不是小事。

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