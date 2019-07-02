台灣塞子正面新解！謝志偉：我們可讓這些人計畫「泡湯」

2019-07-02 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前於國民黨總統初選政見會上，以「棋子」與「塞子」比喻美中台關係，引發討論聲浪不斷。駐德代表謝志偉的粉專今發文以「勇敢的荷蘭小男孩」故事，正面表述台灣在獨裁中國前的第一線發揮「塞子」防堵功能，終將被感謝與認可。

「謝志偉粉絲頁」表示，他們這一代人兒時大概都讀過此故事，一名小男孩行經海隄，發現隄防上有漏洞、海水流了進來，決定伸出一隻手指頭塞進去堵住，但等到臉色發白都沒人出現，最後心急如焚的家人找到他時，小男孩已陷入昏厥、腫脹的小手依然塞在小洞裡。

「謝志偉粉絲頁」指出，勇敢的小男孩防止隄防崩倒的悲劇，是「塞子」的正面表述，並延伸至崇尚自由民主的台灣人，在獨裁中國前的第一線發揮防堵功能難能可貴，「台灣這個國家終將被感謝、被認可」。

「謝志偉粉絲頁」提醒，唯一要注意的是，「看是誰想為中共政權拔掉『塞子』，或者說，我們要『提防』我們的『隄防』，我們不讓他們『泡澡』，但是我們可以譲他們的計劃『泡湯』」，結論是「別讓他們『破隄為笑』！」

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