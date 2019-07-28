呱吉留言支持王浩宇告昌粉 臉書卻PO「這句話」…

2019-07-28 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕第三勢力的糾葛愈演愈烈，更令人看得一頭霧水。綠黨議員王浩宇昨日在臉書發文宣布，計畫提告在時力議員黃捷臉書中留言謾罵他的「昌粉」，更談及日前因一名韓粉稱他「雜碎政客」而遭提告的案例。意外引來台北市議員呱吉留言「支持提告」，但不久後呱吉也在自己臉書發文說，「只有身上有屎的心裡有愧的人才會成天喊提告」，並在貼文中留言「我不是在講香蕉煎餅的事」。令不少網友困惑，「呱老吉這是什麼操作我看不懂啊」，也引起網友討論議員在此類情況下，是否也有言論免責權。

呱吉在王浩宇的貼文留言「支持提告」，引起網友對呱吉疑問：「網紅議員您自己也會擔心收到傳票齁」，更有網友好奇詢問，「王浩宇 請問呱吉是否符合被告條件？」也引起網友討論議員在此情況中是否有言論免責權，「言論免責權好像是立法院和議院內限定？」也有網友說，「雖然我是呱吉粉，但我支持王議員的提告」。

但呱吉當天稍晚則在臉書發文說，相當自豪的是自己「一向光明磊落」、「不論哪種謾罵哪種指責，我都直球對決。從不刪文，也從不閃躲」、「更是從來沒威脅提告，這是自由的社會開放的網路」，更直呼「只有身上有屎的心裡有愧的人才會成天喊提告。」

呱吉更在貼文留言處說道，「我不是在講香蕉煎餅的事，訴訟是弱勢者的最後防線，期望法律還給公道。但對於政治人物或強者來說，該慎重考慮興訟的公義性在哪裏。」也引起網友留言回應，「王瑞德告韓粉，算是欺負弱勢，還是對抗強權？」、「我還以為在說某名嘴」、「我知道，你是在說雜碎政客」。

而呱吉針對王浩宇個人的「謾罵」不只一樁。呱吉日前在黃捷臉書粉專25日的聲明稿貼文下，兩次重複留言「真的是政治噁男」，疑似暗示批評時力的王浩宇；去年12月更因「包廂」風波，在臉書怒批「X你媽的王浩宇」，更痛斥「我做事公開透明，不怕人問，但是這種自己放消息的行為簡直垃圾。」、「幹你們真的垃圾。」

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