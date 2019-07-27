小黨互槓？王浩宇嗆告昌粉 網：唯一支持黃國昌汐止參選

2019-07-27 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕綠黨議員王浩宇今天在臉書發文說，計畫提告在時力議員黃捷臉書中留言謾罵他的「昌粉」。有網友建議可將和解金用來成立「國昌委員汐止連任專用競選帳戶」，也意外引起「昌粉」留言「#唯一支持黃國昌汐止參選」、「有帳戶嗎？」

根據貼文，王浩宇說，日前一名被他提告的19歲韓粉弟弟，是住在屏東的職業軍人，由於在臉書上寫了「＃雜粹政客」這4個字，只好在收到傳票後，趁著假期，坐客運到北部出庭，難得的假期也都耗在跑訴訟上了。他說，這名韓粉在檢察官面前不斷求饒：「議員，拜託原諒我啦！」、「那捐一萬給OO育幼院好嗎？」、「我真的沒錢！不然捐300可以嗎？」但他說，「雜粹政客」的汙名之重，遠超過300元，因此不接受和解 。

文末王浩宇奉勸，這兩天在黃捷臉書底下謾罵他的昌粉們，限時3天（到7月30日中午12:00）把類似的文字自行刪除，「時間到了，我準備提告幫綠黨籌措選舉經費XD」。文末王浩宇更標籤加註，「＃住台北我就在桃檢告」、「＃住南部我就在北檢告」。

也有網友建議，「王議員整天關注黃國昌，看起來也是昌粉」，基於愛護黃國昌委員的心情，別跟其他昌粉過不去，並建議王浩宇，可以利用昌粉的和解金，用來成立「國昌委員汐止連任專用競選帳戶」，這樣一來，既不用打壞關係，又可以「皆大歡喜」，王浩宇對此則回應：「有人捐款我們就趕快來設計。」意外引來網友們支持，紛紛在留言串中留言：「#唯一支持黃國昌汐止參選」、「讚（贊）成，我本來要幫忙買看板『支持黃國昌戰神競選汐止』」、「有帳戶嗎？」。

也有網友說，「雖然我沒有很喜歡王議員，但我支持議員的作法！」、「發大財」。

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