私菸案互槓！黃捷批惡意剪接「想分化時力」 王浩宇回應了

2019-07-25 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌日前揭露國安私菸案。對此，桃園市議員王浩宇批評黃國昌蓄意養案，趁機打擊民進黨。他還稱高雄市議員黃捷在節目上的言論「打臉」黃國昌。不過，黃捷立刻對此在臉書駁斥，並發下重話批王浩宇惡意剪接影片帶風向「企圖分化時代力量、分裂台派」，而台北市議員「呱吉」邱威傑也在貼文下方留言表示：「真的是政治噁男」。

黃捷與王浩宇昨（24）日一同在政論節目「年代向錢看」對私菸案發表看法。事後王浩宇在臉書發文表示，黃國昌先前說的「私菸案是時力黨主席邱顯智老婆，最近接獲投訴並轉案給黃」的說法被黃捷打臉。王浩宇說，根據黃捷所述，黃國昌是在去年8月就掌握情資，「為什麼選擇現在才打才打民進黨呢」？

對此，黃捷表示，是黃國昌將此案揭發，7月23日召開記者會後，才有人將去年8月的爆料公開，該爆料文清楚寫到，接獲爆料者當時無法確認真實性，所以選擇不公開；直到黃國昌踢爆之後，才將事件曝光。

黃捷痛批王浩宇惡意剪接談話，超譯成「這個說法被黃捷打臉、去年八月黃國昌就掌握情資」等等說法，更將她肯定政府鐵腕指派交通部政次王國材進駐華航直接深入調查的作法剪掉。她批評王浩宇，「不只一次惡意扭曲事實，想企圖分化時代力量、分裂台派」。而議員邱威傑也在貼文下方留言表示：「真的是政治噁男」。

對此，王浩宇在臉書回應，「我根本沒惡意剪接」。王浩宇說，昨天的錄影，黃捷的發言包含主持人陳凝觀跟現場的來賓都聽得很清楚，「就是黃國昌去年八月就知情，妳可以承認自己說的不清楚，但是不能說我剪接」。

王浩宇也說，「我們都很清楚，這件事情背後就是華航內部人員的爆料，時代力量跟華航內部某掛人是非常熟悉的，所以他們絕對不會是這一次才知道。很可能，就是等待時機一槍斃命」。

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