分析時力內部「2派路線」 王浩宇爆：黃國昌不敢再戰汐止

2019-06-29 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇今日在臉書發文，分析時代力量黨內狀況。他表示，時力爆發路線戰爭，內部路線主要分為以黃國昌、徐永明為首的「主戰派」，以及以林昶佐、洪慈庸為代表的「主和派」。至於兩種路線，孰優孰劣，王浩宇表示，見仁見智。

王浩宇指出，以黃國昌、徐永明為首的「主戰派」，認為時代力量應該拒絕成為「小綠」，並堅持走自己的政黨路線，策略是「擴大政黨票的空間」，甚至於「區域立委丟光都沒關係」。

王浩予分析，但其實這背後的原因在於「黃國昌不敢再戰汐止」、以及「徐永明跟民進黨關係打壞」，所以決定豁出去跟民進黨開戰，也因此黃國昌不斷高調猛打蔡政府，而徐永明更是提案，希望時代力量自提總統候選人。

王浩宇點出，然而縱使黃、徐帶頭狂打猛敲民進黨的動作，卻很少見到其他黨內委員的參與。王浩宇解釋，以林昶佐與洪慈庸為首的「主和派」，與民進黨關係互動友好，認為台灣現行的區域立委選制，不利於小黨參選區域立委，必須透過與民進黨合作、「禮讓」等策略，來避免票源被分割、以致於國民黨佔便宜的情況。

王浩宇表示，民進黨中央並不排斥繼續與林昶佐、洪慈庸合作，但黃國昌這段時間的做法，讓民進黨的基層、以及想要挑戰林昶佐的顏聖冠、王世堅找到不禮讓的理由，也導致時代力量內部「主戰派」、「主合派」之間的矛盾越演越烈。

文末，王浩宇表示，很多看似正義的舉動，其實背後是政治盤算。而至於兩種路線，孰優孰劣，就見仁見智了。

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