719水災韓國瑜挨告 水利局坦承為護機電未開閘門

2019-07-27 17:38

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市719豪雨處處淹水，綠營議員今天批評十全滯洪池工程延宕，且水閘門當天未開啟，是淹水主因，以廢弛職務釀災罪告發韓國瑜、副市長李四川及水利局長李戎威。高雄市水利局坦承，十全滯洪池因719當天仍有部份機電設備、纜線未移除，並未開啟水閘門，但強調，當天暴雨超過系統承載量才是導致淹水主因。

新聞局長王淺秋今天下午二度召開記者會，強硬回批綠營抹黑栽贓，並指滯洪池工程延宕是前朝的問題。

對此，康裕成反批「露餡了」，因為相關機具沒有提早撤走，導致不敢開閘門，市府完全沒有作為，沒有滯洪概念，「氣象不是有豪雨特報嗎？機具可以提早撤離的啊？為了機具不管市民生命財產？罪加一等」。

新聞局長王淺秋下午二度出面說明，重砲回批綠營「抹黑栽贓」，綠營議員刻意張冠李戴錯置市長行程，用說謊的方式刻意抹黑。

王淺秋說，719暴雨超過系統承載量才是導致淹水主因，該案是接續前朝工程，因前朝工程延宕，市府拚命努力要讓工程順利完成，綠營議員是否也該追溯前市長陳菊與前代理市長許立明的責任？

水利局說，因應汛期防洪工作，已要求十全滯洪工程廠商，一週內儘速完成滯洪池底部工項後，遷離底部機具器材、電力設備及滯洪後可能造成危害的設備，並於下週一中午前，將入流工封牆拆除；十全滯洪池滯洪量有6萬噸。

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