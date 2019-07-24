反擊韓「只盯高雄」說 蘇揆：淹水273處 不看高雄看哪？

2019-07-24

〔記者陳璟民、葛祐豪／綜合報導〕高雄市七一九豪雨淹水後，市長韓國瑜一方面埋怨行政院盯著高雄，不看其他縣市，一方面要中央額外補助淹水戶每戶二萬元，對此，行政院長蘇貞昌昨天反問，高雄市淹水二七三處，台南市只有一處、屏東縣十五處，「不看高雄看哪裡？」韓國瑜則回批，蘇貞昌「獨眼龍式的施政！」

蘇︰不知輕重 只懂要錢

蘇揆昨早在台北市監理所士林監理站，視察交通部「大型車裝設行車視野輔助系統」推廣業務前，受訪作以上回應；他還說，中央對於各地方災情，同樣關心，該給的補助，絕對不會少，地方首長防災救災時應該站在第一線，不能推託、怠忽，更不該神隱二十幾個小時後，突然冒出來，不知輕重頭尾就放砲，只懂得要錢，還不照規定來，這絕非高雄市民之福。

韓國瑜稍後受訪時反擊說：「蘇院長從當行政院長後，對高雄講話愈來愈酸、愈來愈辣。」

韓︰蘇獨眼龍式施政

韓國瑜指出，七一九豪大雨是不是只有高雄？台北前天也是淹水，為什麼沒有看見行政院長、副院長去視察呢？「不能用兩套標準，因為不敢得罪柯Ｐ，高雄市韓國瑜就是活該該罵，我們做了那麼多努力，何苦酸言酸語呢？」

韓國瑜說，他要向蘇院長提出強烈抗議，蘇永遠兩套標準，而且施政風格愈來愈奇怪，獨眼龍式的施政！看到民進黨執政縣市長，那隻眼睛閉起來，看到國民黨執政縣市長，尤其是韓國瑜，那隻眼睛睜得大大的。韓說，這對高雄太不公平，這次淹水很多地方很辛苦，需要中央幫忙，而不是需要中央嚴厲指責。

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