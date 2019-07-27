綠營議員集體告發韓國瑜 控廢弛職務釀719大淹水

2019-07-27 12:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市前議長康裕成和多名民進黨籍議員，今午11點40分到高雄地檢署，按鈴告發市長國瑜、副市長李四川及水利局長李戎威，由值日檢察官李明蓉受理，目前正詢問議員康裕成、何權峰等人，再針對包括水閘門未開、滯洪池工程延宕等指控，進行分案調查。

包括康裕成、何權峰、鄭孟洳、簡煥宗、邱俊憲、楊慧文等綠營議員一起前往按鈴告發，指高雄719豪雨導致三民區正興里淹水，當天寶珠溝抽水機已就位，只差接電啓動，而且十全滯洪池仍多少有滯洪作用，但3個水閘門卻未開啟，導致水淹正興里，引起里民反彈，正興里長沈秀玲憤而收集近千份罷韓連署書。

另也有里民認為十全滯洪池工程延宕，也是淹水主因之一，水利局曾稱十全滯洪池於今年6月完工，並可先行滯洪，但7月19日正興里淹水後，該里里長沈秀玲詢問後，水利局又改口為11月完工，綠營議員以廢弛職務釀災罪，告發韓國瑜、副市長李四川及水利局長李戎威。

議員按鈴告發韓市長等3人廢弛職務釀災罪，並建請雄檢調閱0719豪雨災害應變中心的會議資料及全程錄影，以及十全滯洪池工程進度、閘門開啟與否等資料，據了解，刑法第130條公務員廢弛職務釀成災害者，可處3年以上10年以下有期徒刑。

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