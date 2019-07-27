滯洪池工程延宕 綠議員告韓國瑜與官員廢弛職務釀災罪

2019-07-27 11:22

〔記者葛祐豪、蔡清華／高雄報導〕高雄市719豪雨，導致三民區正興里淹水，引起韓國瑜與里長口水戰。綠營議員今天批十全滯洪池工程延宕，且水閘門當天未開啟，是淹水主因，以廢弛職務釀災罪，告發韓國瑜、副市長李四川及水利局長李戎威。對此，高市府強調0719暴雨超過系統承載量，才是導致淹水主因，切勿以政治因素干擾工程專業。

民進黨高雄市議員康裕成、何權峰、鄭孟洳、陳慧文、簡煥宗、邱俊憲等人，今天早上召開記者會，揭秘三民區正興里的淹水真相。

何權峰指出，水利局長李戎威於4月24議會答詢、及5月28日於媒體上，都表示十全滯洪池將於今年6月完工，並可先行滯洪。但7月19日正興里淹水後，里長沈秀玲詢問後，水利局又改口為11月完工。

康裕成說，即使滯洪池工程遲未完工，仍可像去年823時，將當時未完工的旗山鯤洲抽水站提早起抽。7月19日寶珠溝抽水機已經就位、只差接電，十全滯洪池仍可滯洪，但3個水閘門卻未開啟，導致水淹正興里。

議員們痛批，韓國瑜領導的高市府，在汛期前該整備的基本動作完全沒做，就是因為市長忙著選總統、副市長忙著接班當市長、局長不是不講話就是講錯話，導致可避免的淹水就此發生，根本是人謀不臧、螺絲掉滿地。

綠營議員歲後到高雄地檢署按鈴申告，以刑法130條廢弛職務釀災罪，告發市長韓國瑜、副市長李四川及水利局長李戎威，並建請雄檢調閱0719豪雨災害應變中心的會議資料及全程錄影、十全滯洪池工程進度、閘門開啟與否等資料。

針對高雄市議員質疑十全滯洪池工程延宕一事，高雄市政府表示，綠營議員刻意張冠李戴錯置市長行程，用說謊的方式刻意抹黑，為了政黨利益作秀，高雄市民應予以譴責。

高雄市政府強調，該案是接續前朝工程，延續相關進度，若以此邏輯，綠營議員是否也該追溯前市長陳菊與前代理市長許立明的責任？

高雄市政府指出，十全滯洪池與寶珠溝沿線積水改善工程，今年來加緊趕工，施工單位也完成汛期相關防護，但0719暴雨超過系統承載量才是導致淹水主因，切勿以政治因素干擾工程專業。

水利局則說，因應汛期防洪工作，已要求十全滯洪工程廠商，一周內儘速完成滯洪池底部工項後，遷離底部機具器材、電力設備及滯洪後可能造成危害的設備，並於下週一（7月29日）中午前，將入流工封牆拆除。

對水利局說法，康裕成表示「露餡了」，因為相關機具沒有提早撤走，導致不敢開閘門，市府完全沒有作為，沒有滯洪概念，「氣象不是有豪雨特報嗎？機具可以提早撤離的啊？為了機具不管市民生命財產？罪加一等」，她要求不適任的水利局長下台。（12:18更新，補充高市府回應）

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法