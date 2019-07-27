地下道現連儂牆撐香港 2小時後遭北市府拆除

2019-07-27 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在昨（26）日晚間的台北公館地下道架設「連儂牆」，引起一些路人駐足留言，不過，因活動未申請，2小時後便遭台北市政府拆除，引發網友議論。

據《中央社》報導，昨晚有網友號召，在台大公館地下道架設了連儂牆（Lennon Wall），現場除了準備便利貼和筆外，也將香港近期幾場大型社運活動以行事曆方式整理成海報，引起路人駐足觀看及留言。參與此架設活動的港人Larry表示，是在通訊軟體Telegram群組上看到有人提議；到了今天約定的時間，就看到大家各自帶著物資出現在這裡。

內文提到，Larry說明，許多在台港人看到自己的家鄉變成這樣，自己卻無法走上前線，有深深的無力感，強調希望藉由這個活動，讓更多台灣朋友了解事件始末，站在真相的一方。另外，一就讀台大社會所的黃同學也指出，公館地下道的環境類似香港大埔的「連儂隧道」，且鄰近台大，會有許多學生經過。

報導指出，由於這項活動並未申請，晚間7點40分左右，台北市政府工務局的新建工程處人員便前來拆除，該面連儂牆只存在約2個小時。

關心兩岸狀況的臉書粉專「說中國」分享該報導，並酸：「2個小時！！這是台北市政府平時的效率？還是柯P對反送中的態度？」不過也有網友看到報導後表示「這個被拆很正常，一樣的地下道牆面貼廣告傳單一樣2小時被拆除」。

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