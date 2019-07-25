香港反送中 林飛帆：台灣要反中國滲透、分化

2019-07-25 23:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕香港反送中運動持續延燒，民進黨副秘書長林飛帆今晚在光合基金會舉行香港反送中事件座談中指出「今日香港也是今日台灣」，「香港在反送中，台灣則是反中國滲透、分化」2020年更是台灣關鍵年，嚴防北京干預台灣選舉、把台灣鎖在一國兩制內，親北京的政權上台。

光合基金會今晚舉行「凝望傷城-香港回歸22周年」座談，邀請林飛帆及香港東區區議員、反送中遊行民間人權陣線副召集人梁穎敏，交通部長林佳龍及台中市議員江肇國、黃守達等人也參加，為香港祈福並討論反送中事件，對台港民主發展影響。

梁穎敏說，香港人從3、4月有10萬多反送中遊行，香港特首漠視港人訴求，造成百萬人抗議到200萬人上街頭，現在有很多年輕人對香港政府沒希望「和平示威沒有用！」香港人只能行動升級、遍地開花，讓全世界看到香港的自由、法治受迫害，更希望在港人水深火熱中能得到台灣人的聲援「讓中國看到台灣人也在看香港！」

林飛帆強調，對於香港反送中事件，台灣人應思考「我們在擔心什麼？台灣發生什麼？希望守住什麼？」強調港台是在同一道防線「2020年台灣應該往哪個方向去，」2021年中共建黨百年，2022年是習近平尋求第3個連任，都與台灣有緊密的關係，北京也很清楚美中貿易戰需要具體政績，面對中國在全球不斷擴張，「台港是第一道防線，要互相合作，否則總有一天會侵吞台灣的民主法治。」

林飛帆強調，2012年習近平上任後，對台港政策同步緊縮，先是強調香港在中國戰略地位的重要性，再來是台灣2013年台灣與甘比亞斷交，就發生馬英九強推服貿事件，這兩件事都對台港很大的壓力，也顯示習解決台港問題，是任內是重要目標與任務。

林飛帆說，「台港必須共同面對中國孤立台灣並打壓香港，與其在全球的擴張」而且台灣更要防止中國滲透、分化，而這種滲透是地方基層開始，做為執政黨的民進黨更要守護住台灣的民主與自由，要讓更多台灣人了解中國的侵略與模式「台灣正在面對中國總動員侵抗台灣！」更須全國人民共同反制中國的一國兩制侵略。

林佳龍也說，中國以香港垂範台灣，香港是台灣22年來的後盾，北京以暴力為基礎，壟斷話權，中國力量正滲透到台灣，工商文化界也被滲透，台灣人要警覺，不要等到意識到已經被包圍，他強調，民主是台灣唯一的出路，要確保民主法治存在。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法