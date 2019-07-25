反送中》譴責元朗無差別攻擊 香港政總公務員怒設連儂牆

2019-07-25 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭活動將在27日繼續上街抗議，先前元朗無差別攻擊行動震驚全球網友，各界紛紛砲轟香港警方無能與勾結黑道鎮壓人民，有網友在網路PO文指出，香港行政機關政府總部有職員建立「連儂牆」（Lennon Wall，台灣譯為藍儂），表達對反送中行動的支持，與對香港政府與警方的不滿。

該網友在網路論壇「PTT」發表一篇標題為「香港政總反了」文章，他在貼文中表示香港政總辦公室內有職員建立了一面連儂牆，可以從照片中看到許多人在牆上張貼許多為反送中聲援的標語如「兄弟爬山」、「香港加油」、「政治問題，政治解決」、「守護我城」、「香港是家」。

據了解，連儂牆指的是香港2014年雨傘革命與2019年反送中期間出現的民主拼接牆，首次出現於雨傘革命期間的香港政府總部，被當作是金鐘「佔領區」的重要地標；反送中期間，人民也自發性在所居地區建立連儂牆，表達對政府修訂《逃犯條例》過程與鎮壓行動的不滿，並為香港打氣，因此，連儂牆不再受限於金鐘一帶，成為覆蓋全港的社區性民主牆。

網友們看到貼文後紛紛留言「香港加油」、「幹 ！香港真的很有種」、「香港真的加油 要撐住」、「有點佩服香港人了」、「天佑香港」。

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