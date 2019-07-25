反送中》港親中議員何君堯：港警無力就找解放軍維安

2019-07-25 22:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港立法會親中派議員何君堯因在21日晚間元朗白衣人暴力攻擊期間，被拍到與白衣人握手致意的畫面，遭到泛民主派議員和支持「反送中」運動的網友圍剿。何君堯25日在中共黨媒「環球時報」刊登的專訪中說，如果香港警方控制不了局勢，「解放軍可以按照法律來維護香港社會安寧」。

他在專訪中直言，自2月以來，「美國很明顯地干預香港事務，干涉中國內政」，導致香港面對一系列事態；若香港社會達到不可控制的局面，就應該按照基本法第18條來處理，另一個作法是按照「駐軍法」，在緊急時期，若香港警方難以再維護香港局勢，解放軍可以依法維護社會安寧。他還呼籲特區政府和警方，把目前以和平遊行為名進行的一連串「光復」行動停下來，堅定阻止暴力。

香港基本法第十八條指出，中國全國人民代表大會常務委員會決定宣布戰爭狀態，或因香港特區內發生特區政府不能控制之危及國家統一或安全的動亂而決定香港進入緊急狀態，中央政府可發布命令在香港實施相關的全國性法律。

何君堯還提到5月22日參加一場飯局，指英國駐中國大使吳百納（Barbara Woodward）在反對修訂逃犯條例事件發酵期間到香港，邀請他和另一名建制派議員、四名反對派議員，飯局明顯意在說服建制派倒戈，不過吳百納對趕上前要與她握手的毛姓反對派議員視若無睹，「這細節說明，在英國人眼中，反對派就是自己的陪同」。

這篇專訪指香港反對派因為何日前與元朗白衣人握手影片攻擊他，是要「棒打出頭鳥」，因為何君堯積極發聲反港獨、維護國家主權利益，「若把他滅掉，香港其他人更不敢出聲」。

何君堯說當晚白衣人當中「有一個是我認識的」，他只知道他們要防範黑衣人鬧事，還叮囑對方「不要做過份的事情」。他反批「黑衣人先挑釁」，媒體對於他家人墳墓遭破壞等行為「都靜音」。

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