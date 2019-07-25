韓國瑜爬過的樹變這樣... 他提3點危害恐害到鳥類

2019-07-25 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨視察登革熱防疫行程，突然攀爬上大榕樹檢查樹洞積水，讓現場民眾傻眼。有民眾發現，昨天韓國瑜爬過的那棵樹，已經被填上工程防水用的發泡填縫劑。還有網友點出這種發泡填縫劑具有毒性，許多以樹洞為家的鳥類可能因此滅絕，高雄市工務局則回應，此種發泡劑不會對樹木造成危害。

臉書粉絲專頁「選BAR」貼文表示，這種工程材料打入縫隙中，隨著化學反應就會不斷膨脹，鑽入各種可能存在的縫隙，對樹有可能造成各種的危害，第一，此發泡填縫劑本來就有毒性，一般瓶身上都會有要求在通風處使用的警語；第二，這種發泡填縫劑根本不能完全把樹洞填起來，反而堵住雨水與風流通的孔隙，不只積水可能性更高，甚至會導致真菌和黴菌的增生。

「選BAR」指出，第三，公園樹洞是都市鳥類的重要棲地，如果真的為了防治登革熱，大搞「全民塞樹洞」運動，不要說樹死光了，大概五色鳥、貓頭鷹、領角鴞以樹洞為家的鳥類也全都滅絕。「選BAR」強調，「鳥和樹不會說話，已經代我們承受了苦果，但這樣的瘋子...還要讓他再當選總統？」

《ETtoday》報導，高雄市工務局養工處副處長王妙珍表示，發泡劑不會對樹木造成危害，這種發泡劑為台灣自製，品質符合標準，國家也有相關檢驗規範，是建築施工常見的填縫材料。

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