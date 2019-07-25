國安私菸案》藍委要求陳菊下台 蔡英文8字霸氣反嗆

2019-07-25 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕國安局特勤少校吳宗憲等人走私菸品案如雪球越滾越大，總統蔡英文今親上火線強調已指示涉案機關接受司法徹查，同時進行內部檢討、人事調整，並要求新任國安局長邱國正在一週內提出完整報告。針對國民黨立委開記者會質疑總統府秘書長陳菊辦公室可能也有人涉入其中，呼籲花媽下台一事，蔡也做出回應。

綜合媒體報導，蔡英文表示，陳菊辦公室已做出澄清，且要嚴肅以對此事，長久以來累積的問題，就將其查清楚，將來別再發生，並稱在野黨不須在這上面「旁生枝節、含沙射影」。

據了解，稍早陳菊辦公室在聲明 中直言，國民黨團記者會惡意指控陳菊辦公室涉案，「此為造謠抹黑」，要求立刻澄清道歉，否則將採法律行動。另外，文內也提到，有關網傳吳宗憲為陳菊人馬、不實指稱照片中議員藍健菖為吳員，「完全是無中生有的造謠抹黑，本辦已報警並準備提告」。

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