私菸案衝擊選情 卓榮泰︰人民期待看到真相

2019-07-24 14:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，引發社會譁然。對於此案是否衝擊民進黨明年選情，民進黨主席卓榮泰今於中常會前受訪表示，「任何政府施政都與選舉相關，我們也戰戰兢兢」，至於衝擊程度為何，卓榮泰說，短時間看不出來，但他知道，人民心中有希望看到真相的期待。

卓榮泰表示，任何政府施政都與選舉相關，民進黨也戰戰兢兢。總統府和相關單位在第一時間對此案非常重視，也明快處置，稍後也會有新的人事案和外界宣布，希望看到嶄新、與過去截然不同的執政團隊，在每個團隊和體系中，都竭力盡最好的努力做到這點。

至於此案對明年選情衝擊程度為何？卓榮泰說，短時間內看不出來，但他知道，人民心中有希望看到真相的期待，「不管過去如何，我們今天在努力的就是清查過去種種積弊，沒有任何理由和藉口」，只有清除完後，才是真正落實形式和實質上的轉型正義，這是政府該做到的。

媒體詢問，時代力量近來爆料國安局走私菸案，是否會影響兩政黨的明年選舉合作？卓榮泰表示，雙方展現最好誠意，「為了大局，我們應該展現事先的善意，我們會這樣做到。」

對於傳出民進黨在部分區域立委選舉將與基進黨合作，卓榮泰表示，民進黨正在努力嘗試跨政黨之間的大合作，會比過去合作的對象更廣泛、合作程度更深，期待合作結果會更好。民進黨在各縣市和選區在做這樣的努力，也都有進展。

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