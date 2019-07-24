網友最想問》特勤走私菸 9800條菸品最後命運是....

2019-07-24 11:53

〔記者巫其倫／台北報導〕國安局少校吳宗憲等人利用陪同總統出訪，透過國賓特殊禮遇通關，企圖夾帶9800條菸品入境，事件引發各界關注，不少人好奇被查扣的菸品該如何處理，財政部關務署官員表示，由於菸品保存期限僅半年，走私菸品最後通常會將菸品銷毀。

關務署台北關官員表示，吳宗憲企圖夾帶菸品入境個案件，因為已牽涉刑事案件，要先等法院判決後，視法院有無將暫放在台北關的菸品沒收，如果沒有沒收，還要看桃園市財政局是否有裁罰，或是是否要沒收，若法院和財政局都沒有處分，才會由海關沒收該菸品。

官員說明，由於菸品保存期限僅半年，且是管制物品，走私菸品最後通常會將其銷毀，另外包括酒類、食品也因為食安問題，放久了也會有霉變或變質情形，通常不會將其拍賣，最後都會銷毀。

官員表示，海關沒入的物品，最受民眾關注的是名牌包的拍賣，因價格會比市價低，許多民眾會想買。官員解釋，因為每名旅客僅2萬元的免稅額，若超過就要走紅線主動申報，沒申報會被海關沒收，以台北關為例，這些被沒收的物品，固定約2個月會拍賣一次。

關務署官員補充，包括一些3C產品，例如來自中國的藍芽喇吧，由於牽涉到輸出入許可問題，若在拍賣會買走中國藍芽喇吧，還要有NCC許可證才可輸入，另外若在拍賣會買中國衣服類商品，也須有國貿局輸入許可證，否則也不能輸入。至於拍賣會上的收入，最後就收歸國庫。

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