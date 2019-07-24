蔡總統見日本訪賓 哀悼「京都動畫」縱火案

2019-07-24 11:44

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「日本台灣交流協會大橋光夫會長」，除對最近日本「京都動畫」被縱火案件表達哀悼之意，並表示政府會繼續深化和日本的貿易夥伴關係，一起為國際帶來更多貢獻。

總統表示，歡迎老朋友大橋會長。這已經是大橋會長任內第14次來台訪問，不論是簽署合作協定、或是推動交流協會正名，她非常感謝大橋會長對台日關係的用心。

總統說，最近日本「京都動畫」被縱火的案件震驚了世界，她要先表達哀悼之意。「京都動畫」的作品深受台灣年輕人喜愛，她也希望傷者能早日康復，死者家屬的傷痛也可以被撫慰。

總統提到，另一件日本受到國際矚目的大事，則是六月底的G20大阪高峰會。在安倍首相領導下，日本成功的推進許多重要的國際事務。

總統強調，善盡國際義務、為世界帶來更多貢獻，這是日本的目標、也是台灣的目標。幾天前，她才剛結束訪問加勒比海友邦的「自由民主永續之旅」。台灣可以和日本一起合作、一起投資，促進更多國家的永續發展。

總統也說，就在下個月，我國將主辦「亞洲太平洋國會議員聯合會」（Asian-Pacific Parliamentarians' Union, APPU）年會。她期待日本國會議員的代表團，能進一步增加台灣、日本、以及印太區域內國會議員的交流。

總統進一步提及，不只是國際事務，台日雙方的友好關係，也隨著經貿跟文化的往來，不斷深化當中。像是這個月，我們修法調降一些關稅稅則，部分稅則也讓日本的產品受到降低關稅的利益。對國內民眾而言，日本產品是台灣人民日常生活中常常愛用的。

總統表示，展望未來，我們會繼續深化和日本的貿易夥伴關係，也會為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的談判做好準備。希望在大橋會長的協助下，這些重要的合作，都能持續往前推進。

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