談2000年後台灣政治衰敗主因 柯P：文官制度破壞...

2019-07-22 13:34

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午在「第27屆海峽兩岸都市交通學術研討會」上，指2000年之後（民進黨執政），台灣政治衰敗最大原因是文官制度破壞，最大問題是專業性沒辦法發揮，在此之前，雖然國民黨一黨專政，可是文官制度還很好，有孫運璿、李國鼎、趙耀東等文官，特別在經濟發展方面有所成。

這場研討會有以中國上海市科學技術學會副巡視員黃興華率團的數十位中方人士參加，他們首度體驗「柯式幽默」，如柯自述每晚睡覺前，都反省當天說錯什麼、做錯什麼，但他是「勇於認錯，拒絕改過」、「這很難改，儘量，儘量」，柯致詞尾聲特意向中方人士表達「你們沒有看過這種人講話這樣子的，台灣唯一的一隻，政壇稀有動物」，台下都迸出笑聲。

柯文哲表示，去年競選連任台北市長時，最驕傲的事情是其競選辦公室成立兩週，就被市府工務局建築管理處抄掉，因為違反都市分區使用管制之6公尺巷道只有1、2樓可當辦公室，3樓不行，建管處說是商業處檢舉的，被抄掉的人就吞下去，也沒有講話，這在華人世界是重要指標案件，是華人世界走向依法行政的重要的一關。

「我們要誠實面對的問題是我們從來不是一個法治國家。」柯說，如台北市條通地區（位於中山區）有一大堆酒吧，違反都市土地使用分區管制，這些酒吧設了50幾年，是日本客最喜歡去的地方，社子島禁建49年，應該只有動物而沒有人類，可是明明累積違建、住了一萬多人，這都是睜眼說瞎話。

柯文哲引漢昭烈帝劉備「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」一語，強調他跟其他政治人物不一樣的地方，是其他政治人物注重抓大放小、施政要有亮點，「我跟你說『錯』。」他當過台大醫院外科加護病房主任17年，發現病人在加護病房會死掉就是小問題所致，像護理師上廁所後，手沒洗乾淨就幫病人換點滴，大腸菌就順著點滴管線到患者體內，死亡率50％起跳，所以他很重視標準作業流程，訓練護理師跟訓練軍隊一樣，每個動作都要求確實。

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