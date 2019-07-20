柯：只有草包跟菜包可選 真糟糕

2019-07-20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕尚未鬆口參選總統的台北市長柯文哲連日砲打藍綠，昨受訪時火力不減，大酸藍綠兩黨總統參選人，「只有草包跟菜包可以選擇，實在是真糟糕」。

柯文哲昨在市府接受聯訪，媒體提問電視台最新民調顯示，若柯參選，高雄市長韓國瑜、總統蔡英文、柯的支持度分別為四十％、廿八％、廿七％，柯可能被邊緣化；柯說，兩個黨的初選民調都變化劇烈，但自己越來越輕鬆，「我發現每個人都很焦慮，只有我是最輕鬆的」。

前日柯文哲兩度怒罵行政院長蘇貞昌「不要臉」，蘇貞昌表示沒有評論，媒體昨問此事，柯文哲反問說「不然他（指蘇貞昌）能講什麼？他再講，我就問候他那個保安宮的事，他不是發誓絕對不當（應為不會選第三次）」。

媒體問是否認為民進黨在刻意對他冷處理，柯文哲說，對啦！不然怎樣，「他越講，我罵得越兇，他更痛苦。」

蔡英文總統出訪時被問白綠還有沒有合作機會，愣了三秒，柯笑說，「她一定會陷入長考啊，呵呵呵」、「反正他們兩面手法，也習慣了，一邊說要跟你合作、一邊打你」，直言自己也習慣了。

有民調顯示有四、五成民眾不支持柯文哲、韓國瑜帶職參選，柯文哲坦言「這是一定的」，並稱自己多多少少被干擾到，「我猜韓國瑜在高雄一定更糟糕」，一天只有廿四小時，哪有可能。

最後，柯說，「坦白講，今天台灣走到這地步，只有草包跟菜包可以選擇，實在是真糟糕！」

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