蔡陸軍待發 力求擴大基本盤

2019-07-20

各地競選總部整合小英之友會等系統 交叉火網運用

〔記者彭琬馨、李欣芳、特派記者楊淳卉／綜合報導〕面對國民黨推出高雄市長韓國瑜征戰二○二○，以及「伺機而戰」的台北市長柯文哲，尋求連任的蔡英文總統早已按部就班組建「陸軍兵團」，包括競選總部、黨務系統、各縣市小英之友會以及小英後援會等，強化各系統的組織及能量，力求擴大基本盤，展現小英的組織戰力。

為備戰總統大選，蔡英文競選總部團隊已逐漸成形。黨內人士透露，由於初選期間各地組織已有實戰經驗，接下來就是要擴大組織，由競總負責總統、黨中央負責立委選舉，並規劃視情況在各縣市設立總統立委合一競選總部，同時在各地競選總部混編各派系人馬，藉此弭平初選造成的黨內裂痕。

據了解，蔡英文競選總部規劃由前行政院副院長林錫耀操盤，前黨秘書長洪耀福擔任選戰策略決策委員會召集人，新系中常委沈發惠接任副總幹事、掌管組織部門。

黨內人士分析，初選時站出來挺蔡總統的立委與黨公職們，是接下來組織戰的基礎，「只要初選有公開站出來的就會力挺」，黨內英派在初選時透過在各地舉辦辣台派等活動，凝聚挺英力道，接下來就是要思考如何擴大此基本盤。

黨內人士強調，由沈發惠接任競總副總幹事，也有整合新系、平衡各派系的意味，接下來就是要讓各地組織「動起來」，整合各派系人馬、集結最大力量。

蔡英文總統競選連任發言人阮昭雄表示，未來強化基層組織，將展開複式動員，由各地競選總部整合各縣市小英之友會以及小英後援會等系統，交叉火網運用。

輔選幹部指出，蔡英文歷經多次選戰，在各縣市累積了許多小英之友會的組織與人脈，未來也會結合各縣市民進黨立委、縣市議員等基層黨公職及民間力量，陸續成立地方的小英後援會，各地競總、小英之友會與相關後援會將分進合擊，發揮最大的組織拓展功效。

蔡：努力把國事處理好

部分媒體民調顯示，蔡英文與韓國瑜對決的支持度呈現拉鋸。對於未來如何拉開與韓的民調距離，蔡總統在聖露西亞受訪表示，她是現任總統，還是要努力把國家的事情處理好，未來持續努力工作，把總統應該要做的事情做好。至於「白綠合作」是否還存在可能性，她則說，一時之間沒想到這個問題。

蔡總統也被問及綠營的整合，包括回國後是否會與獨派大老們再談談？蔡總統說，他們持續有溝通，很多大老們也有諒解和體諒的心，瞭解團結的重要性。

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