2019-07-20

記者鄒景雯／特稿

幾個月前，如果問起什麼事件是讓大家記憶深刻的國際大笑話？想必有不少人會說：肯定是烏克蘭選出了一位諧星總統。甚至直到不久前，國民黨初選政見會上，仍然被參選人朱立倫公開舉例為「負面教材」，呼籲台灣選民勿為民粹政治所擾，可見其顛覆性實在是餘波盪漾。

諧星不能當總統嗎？話也不是這樣講，美國早在一九八○年代就出過明星總統，不過雷根在此之前已經當過加州州長，曾經累積政治歷練，而烏克蘭的澤倫斯基，參選時不只是純粹的政治素人，他的競選策略居然只是把自己在政治諷刺劇「人民公僕」中的劇情與角色，交互運用為真人實境，即能席捲七十％的選票，真的如願當選，可見傳統政客帶給當地人民的不耐與厭倦。

許多台灣人笑話烏克蘭人的決定，其實當大家看過澤倫斯基在國會的就職演說後，之前的笑聲就該愈來愈小，因為這位舉止滑稽的昔日藝人，透過莊嚴的講詞，傳達出不少「反傳統」，例如他說：他本該承諾很多事情，但他不會做出承諾。首先，這是不誠實的，其次，他也並不擅長；又如他要大家在辦公室裡不要放著他的照片，因為總統不是偶像，不如把自己孩子的照片貼上去，每當做決定時，都要看著他們的眼睛。甚至，他還發出宏願：在他的一生中，始終致力於讓烏克蘭人歡笑，接下來的五年，他將盡其所能地讓烏克蘭人不再哭泣。

可能有人會說這位喜劇演員確實演技不錯，一篇好的演講並不能保證上任後操持國政的順遂，這麼說也的確反映著若干現實，但是如果回過頭來看看台灣的總統競技場，隨著兩大黨分別完成初選，乃至後續等著瞧還有沒有人要來湊熱鬧，當今充斥於政壇的各色互打，卻是語言愈來愈低俗，格局愈來愈褊狹，論事愈來愈瑣細，攻擊愈來愈潑糞，此等日趨下流的態勢，一時間似乎看不到盡頭，可見無一人可起撥亂反正的領導作用，這讓人不免心生感慨：不如另外找位有深度的好演員來演一下，比較能帶給全民快樂希望。

這樣吐槽政治人物，不僅僅在於我們側目於烏克蘭人的選擇，而我們的職業從政者誰能不斷提出感人的政治對話，更在於政黨贏得選票組成政府後，到底有誰在一再自省掌握權力的真正目的是什麼？雷根當年講過一段十分引發共鳴的名言，今年同樣被澤倫斯基所引用，那就是：「政府不能解決我們的問題，政府就是我們的問題」。可見不論時代，不論地域，一個期待進步的社會，人民對於政府，不論中央與地方，總是很難滿意，是人同此心、心同此理的。民主的好處是我們可以用選票做為施壓的利器，人民做出任何結果，都具有時代意義。因此我們不必笑諧星。

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