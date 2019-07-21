柯文哲參選對藍營影響？ 朱立倫曝關鍵在這...

2019-07-21 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫今天（21日）晚間接受資深主播沈春華專訪，是繼國民黨初選後首次露面，談論自己初選過後的心情，以及如何讓黨內團結。對於台北市長柯文哲如果出來參選對藍營影響多大？朱立倫認為最關鍵就在於國民黨是否能「真團結」。

柯文哲近期言詞嗆辣，酸綠打藍，被外界認為是在為選總統鋪梗，對於柯參選的可能，朱立倫分析認為，若國民黨沒辦法真的團結，只做表面功夫的話，那麼就會給柯文哲很大的發揮空間，進而給藍軍造成傷害。相反的，如果國民黨能夠整合力量，就算柯文哲出線，選票也會被藍綠分掉許多。

朱立倫進一步指出，能理解柯文哲最近動作頻頻，因為前陣子藍綠兩黨初選佔盡新聞版面，這時柯需要的便是曝光，不管是好是壞，對柯而言都是好新聞。但朱立倫表示，自己反而覺得「沒新聞就是好新聞」，無奈表示近年來台灣的政治文化儼然綜藝圈，每天都要有新聞。

另外，前鴻海董事長郭台銘自初選結果公布以後，選擇到日本沉澱心情，但這段期間還是會不時於臉書談國家政策，不少人都猜測郭可能有脫黨或結盟參選的打算。對此，朱立倫在今天的專訪中表示，若郭台銘堅持參選，那麼國民黨現在真的可以打包回家了，因為藍軍若是分裂了，那麼得利的便會是民進黨。

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