砲轟藍綠搶聲量見效？ 柯文哲：我無招勝有招、只做自己

2019-07-22 10:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲連日撿到槍砲火四射，左批民進黨、蔡英文、右酸韓國瑜不夠格當總統，還嗆台灣只剩草包跟菜包可以選擇很糟糕，但網路聲量卻創近半年新高。對此，柯文哲今受訪則稱自己是無招勝有招，真的就是做自己，不要把他想的詭計百出、陰謀很多。

柯文哲今天上午出席兩岸交通研討會前接受媒體聯訪，外界質疑柯刻意放炮搶聲量，柯表示，這就是陰謀論，我就是做我自己而已啊，不要把柯文哲想的詭計百出、陰謀很多，其實我就是無招勝有招，真的就是做我自己而已。

聽到有媒體詢問，某平面媒體民調指他已經反超總統蔡英文，柯竟說「就直接明講是中國時報就好」、「他就是引誘我出來選而已，用膝蓋想也知道。」至於為何要引誘他出來選？柯只回以「再想想吧。」

至於該民調指，一但柯文哲參選，將獲得24.4％泛綠選民青睞，柯批評「這就是台灣社會的悲哀，每天都在想選舉，今天不是交通安全討論會嗎？」

他還說，統計學對群體有意義，對個人沒有意義，因為對群體有個百分比，但是對個人來講就是一跟〇，有做就是100%，沒有做就是〇，所以對個人來講只有〇跟一，就算百分比到達99%，最後沒有做，還是〇啊！

媒體追問什麼時候會變成一？柯重申，每天在媒體前講的話就是心裡面的話，他相信這兩黨的總統候選人出來後，對知識份子或是對中間份子，就是統獨意識不是沒有那麼強烈的，或是中產階級，真的每一個都很焦慮。

當被問到他要如何說服選民自己是有能力出來選，比其他候選人都好，柯直言，民主政治本來就沒有保證，選民會做最理智的決定，例如蘇格拉底是雅典人民投票方式處死的，所以蘇的徒弟柏拉圖一直對民主政治有點嗤之以鼻，常常歷史上要去看的是那個環境，「我每次講說韓流，不是韓國瑜的問題，是那個大環境」，是那個大環境為什麼會這樣，才會出現這個人。

柯指出，同樣的道理，現在香港一直在抗議，那很像2013年、2014年的台灣，當時也是每個禮拜都有不同名目出來抗議，不管華光、紹興、反旺中、反核四，理由一大堆，其實真正的問題是民怨沒有解決，所以他才發明那個問題論，意即面對問題是解決問題的第一步，把小問題解決的就沒有大問題，把所有小問題都解決的就根本沒有問題，最後那句話最可怕，你不解決問題，最後問題會解決你。

媒體又問，之前說自比織田信長，說等天亮、下雨、等敵人走到陣地，現在到哪一步？柯說，我還在睡覺啦！

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