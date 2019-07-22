罷免有陰謀論？尹立批韓國瑜有被害妄想症

2019-07-22 12:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時，斥責說現在提出罷免，是一個無聊的小兒科遊戲，搞鬼鬼祟祟的政治動作。對此，「Wecare 高雄」罷韓30行動發起人尹立回擊說，韓國瑜之前對罷免表示尊重，現在說法開始有很多陰謀論，他強調都是光明正大地在推罷免，「韓國瑜自己搞密室政治，而且他有被害妄想症」。

韓國瑜在專訪中提及，罷免前提是必須要符合法定時間，現在才7月份，現在簽這個是什麼意思呢？「在外面搞鬼鬼祟祟的政治動作，是什麼意思呢？這些陰暗小動作，在台灣政治從來都不缺乏，越搞越不磊落，越搞越猥褻！」

韓國瑜也強調「如果我做不好，我連署罷免我自己，市民就投同意罷免，我就下台了」。

對此，「Wecare 高雄」罷韓30行動發起人尹立回敬說：「施政無心無能的市長，自己辭職就可以了！」

尹立強調，罷免行動從來沒有鬼祟，不像韓國瑜搞密室政治，「我們都是光明正大地在推罷免，而且罷免本來就是法律賦予我們的公民權利」。

尹立說，針對韓國瑜講「我如果做不好，大家可以罷免我」，到時候他會送連署書給韓國瑜，因為韓國瑜是真的做不好，這是高雄市民的共識，請他罷免他自己。

對於韓國瑜指罷免團體在搞政治運作，尹立表示，韓市長永遠用二元分化手段，之前不久才說尊重罷免，現在又一堆陰謀論，永遠自打嘴巴。

尹立指出，韓國瑜之前針對罷免，說予以尊重，但今天的專訪，是上週五高雄暴雨時接受的訪談，說法開始有很多陰謀論，「韓國瑜自己搞密室政治，而且他有被害妄想症」。

尹立批說，罷免哪有什麼陰謀論？就是照法律的程序走，雖然韓任職未滿1年，但之前可以推動提議連署，這是沒有問題的。

針對韓國瑜歡迎罷免團體找他對談，尹立回擊說，韓國瑜專訪講的內容，「不是要跟我們對話，而是講給韓粉聽的」，「我的手機隨便到市府或媒體問一下，都問得到，今天是我要罷免你，你從來也沒有打電話給我，反而是我不知道怎麼要到韓國瑜手機，怎麼找他？」

記者問他，真的有打算親自把罷免書送給韓國瑜嗎？尹立回答「是，當然」。

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